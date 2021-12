Calciomercato, Roma sul giovane dello United: lo chiama Mou

Mourinho lo ha già allenato al Manchester

Dopo aver chiuso per Maitland Niles la Roma non si ferma nella sua campagna acquisti. Tiago Pinto sa infatti quali siano i punti deboli della squadra e sta lavorando per metterci mano. Ma il dirigente giallorosso sta pensando anche al futuro. In quest’ottica, secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe un interessamento per Charlie Wellens, giovane prospetto classe ’02, di proprietà del Manchester United.

Wellens non ha ancora debuttato con i grandi nello United ma Josè Mourinho lo conosce molto bene: quando era sulla panchina dei Red Devils, infatti, il tecnico portoghese lo portò ad allenarsi con la prima squadra intravedendo in lui delle qualità interessanti. Lo Special One avrebbe già provato a portarlo con sé quando, nella scorsa stagione, era l’allenatore del Tottenham.