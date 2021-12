Roma, si infiamma il mercato: gli obiettivi per gennaio

Questo sarà un mercato estremamente importante per la dirigenza giallorossa. Il ds Tiago Pinto sta lavorando già da ora per accontentare Mourinho, che da tempo ha chiesto al general manager portoghese due rinforzi, un terzino destro e un centrocampista in grado di dare qualità e più brillantezza al gioco giallorosso.

LEGGI ANCHE:

Oltre a Tolisso, Xeka, Loftus-Cheek e Grillitsch, spunta una nuova pista pista in casa giallorossa. Si tratta di Kamara del Marsiglia, centrocampista che piace anche a Milan, Juventus e Newcastlle. Oltre al centrocampista Tiago Pinto sta lavorando anche al terzino e sembrerebbe aver trovato in queste ore un accordo con Maitland Niles, terzino dell’Arsenal che può giocare su entrambe le fasce e che potrebbe arrivare a Trigoria in prestito con diritto di riscatto.