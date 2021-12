Calciomercato Roma, intrigo con Cagliari e Fiorentina: Mou dice sì

Continuano le manovre di Tiago Pinto in casa giallorossa. Il general manager portoghese sta lavorando in maniera frenetica al mercato visto che Mourinho si aspetta 2-3 rinforzi dal mercato, a cominciare dal terzino destro, considerato priorità visto che l’allenatore ha il solo Karsdorp a disposizione dato che lo Special One non ha mai preso in considerazione l’ipotesi Reynolds e che finirà a breve sul mercato.

LEGGI ANCHE:

Non c’è solo vicina la cessione di Reynolds in casa giallorossa visto che il tecnico ha dato il benservito a giocatori come Diawara, Villar, Calafiori, Borja Mayoral, Fazio, Santon, Darboe e infine Kumbulla. Il difensore albanese piace a Torino, Cagliari e Napoli che sono alla ricerca di un difensore, con Mou che non si opporrebbe ad una sua cessione visto che il Torino potrebbe poi proporre calciatori come Izzo, Bremer o Singo. E poi c’è sempre la questione legata a Borja Mayoral, con l’ipotesi Fiorentina che resta sempre sullo sfondo, visto che il calciatore vorrebbe ritagliarsi uno spazio da titolare e nella formazione viola troverebbe il solo Vlahovic.