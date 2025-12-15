Infortunio Gabbia: esiti degli esami in vista della Supercoppa

A Milanello un gran sospiro di sollievo per Matteo Gabbia. Il giocatore, infortunatosi ieri durante il match contro il Sassuolo. Per il Milan poteva essere una vera e propria emergenza in vista della gara contro il Napoli.

Infortunio Gabbia, salta il Napoli

Matteo Gabbia è stato costretto a lasciare il campo all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Sassuolo a causa di un infortunio. Il difensore, che era rimasto a terra dolorante dopo un contrasto con Fadera mentre stava andando al cross, non ha potuto continuare a giocare.

Il giocatore ha accusato dolore toccandosi il ginocchio, richiamando l’intervento dello staff medico, ed è uscito dal rettangolo di gioco zoppicando. Poco fa è arrivato l’esito degli esami al ginocchio sinistro, i quali hanno escluso lesioni, per lui solo un trauma in iperestensione. Tornerà a disposizione appena il dolore sarà passato: difficile possa esserci per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli di giovedì 18 dicembre, più probabile un recupero per l’eventuale finale di lunedì 22.