Roma-Como, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

L’ultima gara della quindicesima di Serie A è Roma-Como. La sfida all’Olimpico di Roma andrà in scena oggi, 15 dicembre 2025 alle ore 20:45. Arbitra il signor Feliciani.
Roma-Como, probabili formazioni
La Roma torna in campo e ospita il Como allo stadio Olimpico nel monday night della 15esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, è quarta in classifica con 27 punti.
Il Como cerca riscatto dopo la brutta figura contro, quando i ragazzi di Fabregas hanno perso 4-0. I lombardi sono al settimo posto in classifica con ben 24 punti raccolti in 14 gare; un bel bottino.
Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.
Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
Roma-Como, dove vederla
Roma-Como sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.