Calciomercato Inter, nel mirino diversi difensori: Ordonez e Gila in pole

Il Calciomercato Inter si focalizza soprattutto intorno alle urgenze per il reparto difensivo. C’è necessità di portare in rosa un nuovo portiere, ma anche dei nuovi difensori. Per il portiere, ci sono Caprile e Vicario in prima fila; per il difensore spunta un nuovo nome.

Calciomercato Inter, Ordonez in pole

All’estero salgono sempre più le quotazioni di Ordonez, classe 2004 in forza al Club Brugge. È un profilo su cui l’Inter si sta concentrando. I rapporti con la società belga sono ottimi come dimostra anche l’affare Aleksandar Stankovic su cui i nerazzurri peraltro vantano una recompra da 25 milioni di euro. Il valore del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro. L’Inter potrebbe spingere per portarlo in Serie A già a gennaio.

Negli ultimi giorno sono circolate anche le voci di un possibile interesse dell’Inter per Gila, difensore della Lazio. Questa ipotesi di Gila resta viva e, nonostante la richiesta altissima della Lazio, i nerazzurri non hanno mollato l’idea. L’Inter monitora anche altri due profili, perché non sarà facile avviare una trattativa a gennaio, quando il campionato è in corso ed è difficile che qualche società lasci partire facilmente un giocatore. Intanto, in lista, ci sono anche Solet dell’Udinese, e Muharemovic del Sassuolo.