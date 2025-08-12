Cessione in arrivo a Formello: Castellanos con le valigie pronte. Forte è l’interessamento del Flamengo per l’attaccante argentino della Lazio.

Lazio, Castellanos verso il Flamengo

Il club brasiliano cerca un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato e, dopo i no incassati da Taremi e Beltran, il Flamengo pare abbia deciso a tentare il colpo Castellanos, e secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, il giocatore stesso sarebbe favorevole a un trasferimento. La prospettiva di una nuova avventura in Sudamerica, con un ruolo centrale in una squadra storica come il Flamengo, sembra intrigarlo al punto da voler accelerare i tempi.

La notizia, riportata da Il Tempo, chiarisce che nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro tra Castellanos e il presidente Lotito, durante il quale l’attaccante potrebbe chiedere la cessione alla società. Maurizio Sarri aveva chiesto al presidente di non procedere con le cessioni almeno fino alla fine del mese di agosto. Considerando che la cessione del giocatore porterebbe alle casse biancocelesti 40 milioni di euro, se il giocatore chiederà la cessione, per Lotito sarà impossibile rispondere di no.