La Roma e Fabio Silva sono sempre più vicini, il calciatore portoghese ha chiesto la cessione al Wolverhampton. Il talentuoso giocatore, classe 2002, ha deciso che il suo futuro deve essere la Roma e lo sta dimostrando coi fatti. La società dei Friekin e l’entourage del portoghese sono a lavoro per formulare il passaggio tra i due club.

Roma, Fabio Silva vicino alla firma finale

I giallorossi provano a concludere l’operazione prima di ferragosto, cercano l’offerta da formulare, tra le due parti è già avvenuto un incontro ufficiale. Tra il portoghese e la dirigenza inglese la situazione è concreta, Fabio Silva ha chiesto di essere venduto. L’attaccante portoghese arriva da una serie di prestiti (4 in 4 anni), attualmente stanco, ha voglia di un futuro stabile e dove trova spazio, soprattutto adesso che pensa che i Wolves non credano più in lui.

Con la Roma avrebbe già un accordo di massima sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni netti l’anno, ma sta incontrando la forte resistenza degli inglesi che chiedono 20 milioni per farlo partire a un anno dalla scadenza. Massara vorrebbe spingersi fino a un massimo di 12-13, oppure trasformare la formula in un prestito con diritto di riscatto anche a cifre più alte, solo che in questo modo gli Wolves dovrebbero prima trattare con il manager Oliveira un prolungamento almeno fino al 2027.