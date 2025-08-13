Un Inter disattenta piega il Monza ai calci di rigore | All’U-Power Stadium finisce 3-5 (d.c.r.)

Inter, convincono ancora Sucic e Pio Esposito. Difesa troppo coriacea

A Monza si è consumata un’amichevole che ha svelato più di quanto il tabellino possa suggerire. Il 2-2 maturato nei novanta minuti dell’U-Power Stadium, concluso con il successo dell’Inter ai rigori, ha lasciato in eredità indicazioni contrastanti per Chivu. L’avvio è stato in salita: un’Inter compassata, punita dalla precisione di Ciurria dopo un’incursione dalla destra che ha messo a nudo ancora una volta le crepe difensive viste in questa fase estiva.

La reazione è arrivata a cavallo dell’intervallo: prima un clamoroso colpo di testa di Birindelli nella propria porta su cross di Dimarco, poi il colpo di classe di Pio Esposito, rapido nel deviare di tacco un traversone basso di Darmian. Il giovane attaccante ha dato peso e presenza all’attacco, guadagnando falli e aprendo spazi. Nel finale, però, l’Inter si è fatta sorprendere da Azzi, che ha riportato il punteggio in equilibrio.

Dal dischetto, Martinez ha respinto il tiro di Sardo e Thuram ha firmato la chiusura. Restano segnali chiari: buona verve di Sucic e Bonny, prova solida di Esposito, ma anche limiti nella gestione difensiva e un 3-5-2 che in fase offensiva si trasforma in assetto iper-aggressivo sulle fasce. Ora il penultimo test, contro l’Olympiacos a Bari, prima del debutto in campionato contro il Torino.