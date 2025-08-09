Inter, Chivu: “Questo è un gruppo di giocatori forti, manca però …”

Inter, Chivu: “Mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita”

Allo Stade Louis-II di Monaco, l’Inter di Cristian Chivu ha ottenuto la seconda vittoria estiva, piegando 2-1 i padroni di casa nonostante un’ora di gioco in inferiorità numerica per l’espulsione di Calhanoglu. Un successo in rimonta, maturato grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny, che arriva a soli 17 giorni dall’inizio del campionato e contro un avversario già avanti nella preparazione.

Al termine della sfida, Chivu ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra, pur sottolineando che l’obiettivo resta accumulare minuti e condizione in vista degli impegni ufficiali. Il tecnico rumeno ha poi analizzato le difficoltà incontrate e le aree in cui la squadra dovrà crescere rapidamente.

Ecco le sue parole:

Cosa le è piaciuto dei suoi oggi?

“Mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante la difficoltà di giocare in inferiorità numerica. Resta una partita di agosto, di preparazione e con le gambe che non girano come dovrebbero, ma è stato un bel test. Ora bisogna mettere minuti perché mancano 17 giorni all’inizio del campionato”.

Cosa manca ancora a questa squadra?

“Difficile fare un’analisi anche perché fisicamente non siamo al meglio, ma abbiamo fatti metri e volume. Mancano brillantezza e lucidità sotto porta. Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, ma mi importa che la squadra acquisisca fiducia e benzina nelle gambe”.

Cosa si aspetta dalla squadra e cosa deve migliorare?

“Questo è un gruppo di giocatori forti e mi aspetto sempre che possano fare meglio sotto ogni aspetto, sia individuale che collettivo. Cerco di spiegarglielo ogni giorno”.