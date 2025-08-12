Donnarumma fuori dal progetto PSG. Per lui si aprono le porte della Premier League

Donnarumma è ufficialmente fuori dal progetto PSG, tutto ciò trova conferme nell’esclusione dalla lista dei convocati per la finale di Supercoppa di Udine, e dalle parole del tecnico Luis Enrique. Al posto dell’ex Milan il PSG ha acquistato Chevalier che sarà il portiere del futuro degli ultimi vincitori della Champions League.

Donnarumma ha così commentato l’esclusione:

“Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E’ una decisione che mi lascia deluso ed amareggiato. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate”.

Per Donnarumma si aprono così le porte di un approdo in Premier LEague, con il Manchester United che al momento sarebbe l’unica pretendente per il portiere della nazionale italiana.