Mercato Roma, il Real apre alla cessione: il piano di Tiago Pinto

Tiago Pinto a lavoro per rinforzare la rosa

In attesa di definire l’acquisto di un nuovo centrocampista, con i nomi in primo piano di Tolisso, Zakaria e Kamara, che però piacciono anche ai maggiori top club europei, Tiago Pinto lavora alle cessioni aspettando un rinforzo in attacco visto che tra le probabili partenze potrebbe esserci anche quella di Borja Mayoral.

LEGGI ANCHE:

L’attaccante spagnolo, sempre al centro dei rumors di mercato piace sempre a Fiorentina(che è alla ricerca di un vice Vlahovic) e Crystal Palace, che starebbero cercando un usato sicuro per gennaio, al contrario di Mourinho che può contare soprattutto su Abraham e Shomurodov. Ed ecco che il rinforzo potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid che dovrebbe vendere prima Borja Mayoral e poi Mariano Diaz, attaccante ex Lione inseguito in passato spesso dalla Roma. L’attaccante, che può giocare anche sulla fascia sinistra, è valutato 10 milioni di euro dal club madrileno, che vorrebbe reinvestire parte del denaro sul mercato.