Mercato Roma, Mourinho chiede rinforzi: la mossa di Tiago Pinto

Tiago Pinto a lavoro per lo Special One

La precedente sessione di mercato ha regalato alla Roma il ruolo di regina del mercato, insieme alla Fiorentina e anche a gennaio Tiago Pinto non vuole essere da meno. Il general manager giallorosso vuole regalare due colpi a Mourinho, visto che lo Special One ha chiesto da mesi un terzino destro in grado di dare il cambio a Karsdorp e un centrocampista che possa gestire a miglior modo il ruolo accanto a Veretout.

Oltre a Kamara(che potrebbe arrivare a giugno a parametro zero), Grillitisch(stessa cosa per lui), Tolisso e Zakaria, anche se su di lui ci sono prepotentemente Juventus e Barcellona, Tiago Pinto guarda in Premier League per il centrocampo. Il gm portoghese ha messo gli occhi su Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham di Conte e Paratici in uscita dal club inglese e in passato allenato da Josè Mourinho, l’attuale allenatore della Roma. Mancano poche settimane e scopriremo quale sarà il centrocampista per Mourinho.