Calciomercato Lazio, un sacrificio di lusso: due offerte per lui

La Lazio, dopo una qualificazione inizialmente insperata in Champions League, sta preparando la prossima stagione: tanti i nomi nella lista di Maurizio Sarri per migliorare la propria rosa, ma il club biancoceleste vorrebbe effettuare qualche cessione per avere più liquidità da investire sul mercato.

Lazio, Marcos Antonio verso la cessione

In virtù di ciò, come riportato dal Corriere dello Sport, un centrocampista della Lazio potrebbe essere sacrificato: si tratta di Marcos Antonio, il quale avrebbe ricevuto due offerte dall’estero. Il brasiliano vorrebbe andare via in prestito, ma la società biancoceleste vorrebbe cederlo a titolo definitivo oppure con la formula del prestito con obbligo di riscatto.