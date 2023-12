Dopo l’avvio affannoso in campionato, ma con gli ottavi di Champions League da giocare, la Lazio nel mercato di gennaio dovrà per forza di cose allungare la rosa a disposizione di Sarri, per permettergli di poter effettuare maggiori rotazioni. Per questo è tornato di auge un vecchio pallino del calciomercato estivo.

Per Ricci spunta una big del nostro campionato

E’ stato il vero tormentone del calciomercato estivo dei biancocelesti, che sono stati anche ad un passo dal portarlo alla corte di Sarri, poi la trattative non è andata a buon fine. Ora però sembrerebbe che il ds Fabiani, sia tornato sulle proprie tracce. Parliamo di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, che piace molto al tecnico. Ma come riferisce “Tutto Sport”, i capitolini dovranno fare attenzione, perché il classe 2001 è finto nel mirino del Milan, che vorrebbe aumentare la qualità nel proprio centrocampo.