Il tecnico livornese potrebbe tornare in rossonero dopo ben 10 dal suo addio. Infatti – secondo le ultime voci – l’allenatore avrebbe aperto a un suo ritorno a stagione in corso, nel caso in cui il Milan esoneri Fonseca.

Milan, Fonseca vicino all’addio?

La panchine del portoghese è sempre più in bilico e un eventuale sconfitta contro il Verona potrebbe convincere la dirigenza rossonera a cambiare allenatore, per cercare di raddrizzare una stagione altalenante.

In quel caso, il primo nome sulla lista è quello di Allegri, attualmente senza squadra dopo l’addio ai bianconeri.

Nonostante le recenti voci su una trattativa – già in fase avanzata – con Xavi, i rossoneri sembrano preferire Allegri.

Per adesso per la pista Allegri rimane nel campo dell’ipotesi, come tra l’altro l’esonero di Fonseca, ma il prossimo match contro il Verona sarà cruciale per comprendere le sorti della panchina del Milan.