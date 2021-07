Castillejo verso l’addio, il Milan sogna il rinnovo di Kessie

A tener banco in casa Milan è ovviamente il mercato. Si pensa a sfoltire prima di affondare per regalare a Pioli qualche ulteriore rinforzo. Un mercato oculato rivolto al futuro, passando per il rinnovo di Kessie, più complicato del previsto. In uscita c’è Castillejo, il laterale piace in Spagna, il programma televisivo El Chiringuito ha parlato di un interessamento di Espanyol (di cui avevamo già parlato in passato), Valencia, Celta Vigo e Getafe, addio a breve? Per quanto riguarda invece Kessie ancora da capire la reale volontà del calciatore, dichiarazioni al miele da parte dell’ex Atalanta ma richiesta economica che preoccupa i dirigenti milanisti. 6 milioni potrebbe rappresentare il giusto compromesso, ma quella richiesta di 8 milioni iniziale tiene ancora in ansia tifosi e dirigenti. Sarà ancora Kessie il ‘presidente’?