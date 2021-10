Calciomercato Milan, colpo a sorpresa di Maldini: beffate Roma e Napoli

Il centrocampista svizzero sarebbe vicinissimo ai rossoneri

Nonostante Maldini stia monitorando costantemente rinforzi da portare al Milan, in ogni reparto, è in mediana che i rossoneri potrebbero aver bisogno di rinforzi: se Tonali è il titolare inamovibile, a gennaio Pioli dovrà fare i conti con le partenze per la coppa d’Africa di Bennacer e di Kessie (il cui rinnovo è tra l’altro in bilico). Per questo la dirigenza del Diavolo sta valutando diversi profili da aggiungere nel mercato di gennaio. Un nome che nelle ultime ore è venuto fuori, secondo la redazione de “Il Milanista”, è quello di Denis Zakaria, classe ’96, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach e che si libererà a zero il prossimo giugno.

Ci sono però possibilità di vederlo al Milan già nella finestra invernale: Maldini punta infatti a versare una piccola somma (tra i 4 e i 5 milioni di euro) nelle casse della squadra tedesca per avere disponibile il centrocampista quanto prima.