Donnarumma, Raiola spaventa i tifosi: “Al momento è del Milan, poi si vedrà”

Il procuratore è stato intervistato ai microfoni di TuttoSport e ha parlato del futuro del suo assistito

Il rinnovo di Gigio Donnarumma tiene con il fiato sospeso molti tifosi ma anche Maldini e Massara. Il contratto del classe 1999 scade nel 2021 e al momento non è stato ancora trovato un accordo di massima. Donnarumma ama il Milan, basterà un attimo per accontentarlo ma a tener banco sono le parole del suo agente Mino Raiola. Ai microfoni di TuttoSport, l’agente ha chiarito la situazione del suo assistito: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi ero qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”