Calciomercato Milan, doppio colpo dalla Lazio: la suggestione

Calciomercato Milan – Negli ultimi giorni si è parlato tanto del caso Luis Alberto e, dopo la batosta contro il Verona, Sarri ha tenuto a rapporto per un’ora la squadra negli spogliatoi dicendo chiaramente: “Se qualcuno non se la sente di lottare, può andare via fra due mesi”.

L’invito era chiaro e in tanti hanno interpretato queste dure parole come un messaggio rivolto allo spagnolo reduce da tre panchine consecutive. Il Mago è stato sempre un obiettivo di mercato del Milan e, nel corso della finestra di mercato invernale, i rossoneri potrebbero fare un tentativo per lui. La sua valutazione è scesa di molto, ma difficilmente Lotito farà sconti.

Non solo Luis Alberto, anche Francesco Acerbi avrebbe un rapporto complicato con mister Sarri. Così, secondo quanto riportato da calciomercatoweb, il difensore biancoceleste, potrebbe salutare la capitale. Inter e Milan sarebbero pronte ad accoglierlo a braccia aperte.