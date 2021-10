Calciomercato Milan, la Juventus su Kessie: proposto uno scambio

La Juventus vuole e Kessie e per averlo già a gennaio ha messo sul piatto un giocatore che piace al Milan.

Il Milan comincia a valutare una cessione di Kessie già a gennaio. L’ivoriano, che in estate durante le Olimpiadi di Tokyo aveva promesso “torno e firmo tutto”, non ha mantenuto fede alla parola e così sono tanti i tifosi a sentirsi traditi da lui. Anche Maldini è abbastanza deluso. Il Presidente sarebbe dovuto essere una bandiera rossonera e invece, per inseguire il dio denaro, ha deciso di lasciare la sua casa dolce casa.

Sono diversi i club che lo stanno stuzzicando e l’ultima offerta arriva dalle parti di Torino. La Juventus, secondo quanto rivelato da calciomercatonews, gradirebbe acquistare Kessie già a gennaio. Per convincere la società meneghina, i bianconeri metterebbero sul piatto McKennie, un profilo che a Pioli sembrerebbe piacere parecchio. Kessie per McKennie sarebbe l’offerta. Maldini sembra aver voluto prendersi del tempo per rifletterci su e dunque nei prossimi giorni sono attesi degli aggiornamenti.