Calciomercato Milan, folle scambio con l’Atletico: Simeone stuzzica Maldini

Un giovane rossonero ha stregato Simeone ed il suo Atletico Madrid sarebbe pronto a proporre un interessante scambio al Milan.

Il cholo è rimasto colpito dalle prestazioni di Rafael Leao, classe ’99 che ha iniziato molto bene quest’anno mettendo a segno già 4 gol in campionato ed 1 in Champions League.

Lo scambio



Gli spagnoli sarebbero pronti ad intavolare una trattativa proponendo la scambio con il francese ex Monaco Thomas Lemar, esterno sinistro in scadenza nel 2023.

L’esplosione del giovane portoghese non è di certo passata inosservata, come confermato da Maldini che ha ammesso di aver ricevuto offerte da tutta europa per l’attaccante ed è per questo che sembra difficile la chiusura di questa trattativa, soprattutto con questa formula, ma chissà se i colchoneros si faranno avanti con una proposta più allettante.

Fonte Il Milanista