Milan, urge correre ai ripari: il possibile rinforzo per Gennaio

Dopo la sofferta vittoria ottenuta ieri sera in trasferta al ‘Dall’ara’ contro il Bologna il Milan prosegue il suo cammino che procede a ritmo spedito verso i vertici della classifica e lo fa con un protagonista assoluto: Ismael Bennacer. L’algerino infatti è salito in cattedra nel centrocampo rossonero grazie ad una prestazione che ha unito muscoli cuore e cervello, impostandosi come vero e proprio faro per la zona nevralgica rossonera riuscendo ad unire reparto difensivo ed offensivo in maniera fondamentale per la squadra di Pioli.

11 km percorsi e circa il 90% di palloni gestiti con successo su circa 90 giocati in totale oltre al sinistro al volo ad una manciata di minuti dal termine che hanno permesso al ‘Diavolo’ di sbrigare una pratica che stava diventando tremendamente complicata, numeri che parlano chiaro in favore dell’exgiocatore dell’Empoli che come già ribadito in precedenza in questo momento è una pedina di importanza vitale nello scacchiere dell’ ex allenatore della Lazio.

Le varie defezioni del club milanese hanno costretto alcuni tasselli della squadra di Pioli a fare gli straordinari, tra i quali troviamo lo stesso classe ’97 che però per Gennaio in occasione della Coppa d’Africa sarà costretto a lasciare il team rossonero così come Kessiè, per questo i vertici dirigenziali della squadra milanese stanno puntando con attenzione il profilo di Boubacar Kamara, il centrocampista francese classe ’99 di origini senegalesi del Marsiglia si sta mettendo in mostra per le sue ottime prestazioni fornite nella ligue 1 ed ha addosso gli occhi di Maldini e Massara da diverso tempo; soprattutto il suo contratto è in scadenza Giugno 2022, ed a tal punto l’ex capitano milanista ed ora ds potrebbe avanzare un’offerta nelle casse della società francese (che si potrebbe aggirare intorno ai 6/7 milioni di Euro, una cifra molto contenuta dal momento in cui il centrocampista fino a qualche mese fa era valutato circa 25 milioni) che pur di non perdere il giocatore a parametro zero nella prossima estate potrebbe decidere di lasciarlo partire già nella finestra di mercato invernale. Un investimento per il Milan che si accaparrerebbe un ottimo giovane di prospettiva che potrebbe essere già pronto per quando sia Kessiè sia Bennacer lasceranno temporaneamente la squadra meneghina in vista della Coppa d’Africa.