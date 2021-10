Calciomercato Milan, si riaccende la speranza: altro tentativo di Maldini

I rossoneri non stanno a guardare

E’ ormai ben noto l’interesse del Milan sul trequartista Hakim Ziyech. Attualmente il marocchino ex Ajax è in forza al Chelsea campione d’Europa, dove però la concorrenza è alta e mister Thomas Tuchel ha spesso deciso di sacrificare il suo talento per schierarne altri presenti in rosa. In quel ruolo, infatti, l’allenatore tedesco piazza spesso due tra Mason Mount (autore di una tripletta contro il Norwich sabato scorso), Christian Pulisic, Timo Werner, Kai Havertz e Callum Hudson-Odoi, oltre a Ziyech.

I Blues non vogliono comunque svenderlo: il prezzo si aggirerà sicuramente sui 35-40 milioni, ma un tentativo di prestito potrebbe permettere sia di pagare solo una parte del prezzo a gennaio, sia di spartire, almeno per questa stagione, lo stipendio di 7M annui.

Insomma, Ziyech sarebbe un pezzo essenziale per il Milan, date le poche garanzie fisiche del reparto offensivo e dato, soprattutto, il suo indiscutibile talento… per il quale Maldini ha l’obbligo di fare un tentativo.