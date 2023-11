Il Milan, in vista del sempre più vicino mercato di gennaio, cerca un giocatore che possa sostituire Theo Hernández, secondo quanto si legge su Tuttosport. L’altra priorità in casa rossonera è il fatto di recuperare Rafael Leão, il quale sarà a Milanello domani per seguitare il proprio programma di recupero dalla lesione muscolare.

Continua la ricerca del vice-Theo | Priorità a Leão

La ricerca del vice-Theo condotta dai rossoneri in questo momento sembra virare sul giocatore Juan Miranda. Il terzino spagnolo del Real Betis ha il proprio contratto in scadenza a fine stagione e sembra non essere intenzionato a rinnovarlo. Un’opzione allo spagnolo classe 2000 può essere quella di Quilindschy Hartman, terzino olandese del Feyenoord. La priorità numero uno del Milan in questo momento è Leão. Il portoghese sarà probabilmente indisponibile nel match con la Fiorentina; l’obiettivo è quello di recuperarlo per la gara contro il Borussia Dortmund.