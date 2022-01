Calciomercato Milan, è il giorno dell’annuncio

Milan, ecco Lazetic

Mentre la Juve si prepara ad annunciare Vlahovic, il Milan risponde con Lazetic. Sembrano lontani i tempi dei grandi annunci, dei top player in arrivo a Milanello, i tempi son cambiati e c’è da sperare in giovani di prospettiva. Oggi in casa rossonera è il giorno di Lazetic. L’attaccante della Stella Rossa, ora 18enne, è atteso a Milano. Il Milan verserà per il gioiellino 3 milioni di euro più bonus ad obiettivo, oltre a garantire una percentuale sull’eventuale possibile rivendita. Il Milan punta su Lazetic, scelta giusta?