Calciomercato Milan, ecco i due obiettivi di Maldini

Il Milan punta Belotti e Veretout

I rossoneri cercano rinforzi, il compito di Maldini è regalare al Milan nuove forze low cost. Sul taccuino del dirigente rossonero torna di prepotenza il nome di Belotti, l’attaccante da sempre viene accostato ai rossoneri, questa potrebbe esser la volta buona. Il giocatore lascerà il Torino, ha già rifiutato allettanti proposte dall’estero, il Milan rappresenterebbe la soluzione giusta per rilanciarsi e tentare di vincere. Il Milan è a caccia anche di un centrocampista, piace il romanista Veretout, il giocatore non è al centro del progetto Mourinho nella capitale, il rossonero potrebbe essere la soluzione migliore per il giocatore ed un rinforzo di qualità per il Milan senza grandi esborsi economici.