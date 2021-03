Milan, intreccio di mercato con il Siviglia: arriva Gomez?

In casa Milan si potrebbero aprire scenari molti interessanti con il Siviglia, quest’ultimo detentore del cartellino del Papu Gomez

Il mese di marzo è agli sgoccioli e il mercato pian piano si avvicina. In casa Milan le situazioni da sciogliere sono ancora tante. Restano ancora irrisolti infatti rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Al momento la situazione sembra essere ferma; per il portiere c’è ancora distanza tra le parti mentre per il turco ogni giorno vengono fatti passi in avanti. Diversa, invece, la situazione dello svedese che potrebbe rinnovare anche al termine della stagione con l’obiettivo Champions League centrato. Maldini e Massara sperano di chiudere le trattative in breve tempo per poi concentrarsi sul mercato in entrata. Naturalmente i dirigenti stanno valutando tutte le situazione e gli scenari possibili consapevoli che i mancati rinnovi potrebbero creare dei buchi in rosa da colmare immediatamente.

Calciomercato Milan, arriva l’ex Atalanta Gomez?

Il portale rossonero PianetaMilan, ha tracciato alcune ipotesi di mercato molto concrete. A fine stagione Brahim Díaz, con una probabilità molto alta, tornerà al Real Madrid di Zinedine Zidane. Anche lo stesso Samu Castillejo potrebbe tornare in Liga, considerando che alcune squadre spagnole sono interessate all’esterno d’attacco. Una situazione che spingerà inevitabilmente il Milan ha trovare dei sostituti. Non è un nuovo l’interesse dei dirigenti rossoneri per Florian Thauvin, attaccante francese. Il classe 1993 ha un contratto che scade a giugno e il rinnovo non è cosi scontato. Sul giocatore dell’OM, però, c’è da registrare anche l’interesse del Siviglia di Monchi.

PianetaMilan riferisce che se Thauvin accettasse di andare al Milan, gli spagnoli tenteranno l’assalto per Federico Bernardeschi della Juventus. Differente, invece, la situazione in cui il campione del mondo sceglierebbe di giocare per il Siviglia. Come riferito anche da ‘fichajes.net’, gli spagnoli metterebbero sul mercato Alejandro Gomez. L’ex Atalanta non sta rendendo al massimo e fatica e non poco ad esprimersi. Il Milan, in quel caso, potrebbe tentare l’affondo per l’ex Atalanta considerando anche che la cifra per il trasferimento non dovrebbe essere alta perché l’argentino si è trasferito al Siviglia per 5,5 milioni di euro.