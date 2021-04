Calciomercato Milan, l’agente apre. Arriva a parametro zero?

Il Milan segue da tempo Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli. Nelle ultime ore ha parlato l’agente del giocatore che apre ai rossoneri

Il Milan è alla caccia di un vice Theo Hernandez. Diversi i profili che Maldini e Massara stanno seguendo e tra questi c’è anche Elseid Hysaj. Il classe 1994 è in scadenza di contratto e a giugno non rinnoverà il suo contratto con il Napoli.

A parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato lo stesso agente del calciatore che ha riferito: “Credo che andrà in un club che giocherà la Champions, ma non per forza. Abbiamo tante soluzioni che stiamo valutando, manca ancora tanto e quindi è prematuro”. E’ chiaro che, in virtù di queste dichiarazioni, il Milan è tra le principali candidate ad assicurarsi il terzino. Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions e al momento i rossoneri sono in corsa.

