Calciomercato Milan, colpo Insigne per l’attacco?

L'agente dell'attaccante napoletano è stato visto a Casa Milan. Futuro in rossonero per Insigne?

Nella giornata di ieri l’agente dell’attaccante ha incontrato i dirigenti del Milan. Visita di cortesia oppure affare di mercato?

Nella giornata di ieri Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è stato visto a Casa Milan. L’attaccante del Napoli ha un contratto che scade nel 2022 e, come riferito da La Gazzetta dello Sport, la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis non soddisfa l’ex Pescara. Attualmente Insigne guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, mentre il numero uno Azzurro ha proposto un abbassamento del salario a 3 milioni a stagioni più bonus che gli permetterebbero di guadagnare la stessa cifra.

Indubbiamente Insigne è un giocatore molto importante per il Napoli e per Gattuso stesso ma il Milan potrebbe concretizzare il colpo facendo leva sull’offerta di rinnovo che non soddisfa il classe 1991. Naturalmente l’eventuale qualificazione in Champions League dei rossoneri, con il Napoli fuori dai giochi, potrebbe essere un ulteriore incentivo. Da capire se la vista di Pisacane a Casa Milan sia stata una semplice formalità o molto più.

