Proseguono le trattative di mercato in casa Milan. Questa mattina il Quotidiano Sportivo ha reso noto che la società rossonera avrebbe fatto alcuni discorsi sui rinnovi di almeno tre giocatori. Anche per il portiere Mike Maignan, si potrebbe avere un prolungamento del contratto. Il giocatore ha un contratto non in scadenza al 2024, bensì al 2026. C’è tempo a disposizione, ma, come dimostrato dai precedenti, è meglio muoversi anticipatamente.

Calciomercato Milan, tanti i calciatori in scadenza

Le trattative del Milan procedono a rilento, specie su Maignan. Si sono fatti molti discorsi e se ne faranno altri ancora. Ci sono contratti che scadranno nel 2024, come quelli di: Giroud, Kjaer, Jović, Mirante e Caldara. I rossoneri vorrebbero ancora puntare su Giroud, dato il rendimento dell’attaccante, anche se si è deciso che verrà preso un altro attaccante e anche il francese vorrebbe restare a Milano. Per quanto riguarda Simon Kjaer, che sarà a disposizione di Pioli nella partita di sabato, si dovranno ancora capire bene le motivazioni.