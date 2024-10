Calciomercato Milan, Ibra pronto ad accontentare Fonseca con due colpi | Le ultime

Il Milan non ci sta e rilancia due possibili colpi di mercato in vista della sessione di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic starebbe lavorando a Morten Frendurp del Genoa, che però costa almeno 20 milioni di euro, e quello invece di Domenico Berardi per l’attacco, attaccante del Sassuolo che dopo l’infortunio è destinato a lasciare la squadra neroverde.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Berardi?

Aspettando il mercato intanto, Paulo Fonseca continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese visto che il tecnico da inizio stagione è stato da sempre nel mirino dei tifosi.