Milan, rinnovo in bilico per Ibrahimovic. Ecco le alternative

La permanenza dell'attaccante non è scontata. Belotti in pole per sostituirlo

Lo svedese potrebbe non rinnovare con i rossoneri. In pole Belotti, piacciono anche Boulaye Dia e Brian Brobbey

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic, al momento, è una grande incognita. Il contratto dello svedese scade a giugno 2021, l’attaccante non ha ancora sciolte le riserve. Come riferito da calciomercato.it, la dirigenza rossonera sta facendo delle valutazioni e al momento il futuro di Ibrahimovic appare essere lontano da Milano. Come riportato dal giornalista Paolo Bargiggia la questione che fa riflettere Paolo Maldini e Frederic Massara è lo stipendio che percepisce, ben 7.5 milioni di euro. Una cifra molto importante considerando l’età che si avvicina ai 40 anni. Le parti al momento sono distanti, un notevole abbassamento dell’ingaggio potrebbe sicuramente far cambiare idea alla dirigenza. Lo svedese riflette e ragiona sul futuro della propria carriera.

Calciomercato Milan, Belotti in pole

Con la partenza dello svedese il Milan avrà bisogno di una prima punta. Il nome che fa impazzire i dirigenti rossoneri è quello di Andrea Belotti. Il Gallo ha contratto con il Torino che scade nel 2022 e avrebbe deciso di non rinnovare. Il classe 1993 è ad un punto cruciale della sua carriera e adesso sognara di fare il grande salto. Il Milan è anche la sua squadra del cuore e quindi per lui si tratterebbe di coronare anche un grande sogno. Il presidente Urbano Cairo dovrà sicuramente abbassare le pretese economiche considerando che il numero uno granata qualche mese fa chiedeva una cifra sostanziosa. Il Toro vuole monetizzare e per questo motivo non può perderlo a parametro zero. Non solo Belotti, il Milan sta seguendo con molta attenzione Boulaye Dia del Rennes e Brian Brobbey, quest’ultimo classe 2002 dell’Ajax. Due profili molto diversi rispetto a Belotti, soprattutto il secondo che si tratta di un calciatore molto giovane e di prospettiva. Maldini e Massara non si limiteranno a questi nomi, si troverà un rinforzo che possa apportare un certo numero di gol.