Milan-Ibrahimovic: si cerca un compromesso per il rinnovo

L’attaccante svedese è in scadenza ma non è da escludere la possibilità che possa rinnovare. Ecco la situazione

Zlatan Ibrahimovic, da quando è tornato al Milan, è diventato un giocatore importante per i suoi compagni e per Stefano Pioli. Lo svedese ha portato energia, positività ma anche tanta esperienza. Se il Milan in questo momento è al secondo posto, a -6 dall’Inter capolista, gran parte del merito va a lui. E’ il trascinatore, il leader indiscusso che ha deciso di prendersi la squadra sulle spalle e portarla verso l’altro. D’altronde Paolo Maldini ha spinto molto per averlo, il dirigente ha comprese i bisogni del Milan e la soluzione si chiamava Ibrahimovic. Il contratto dello svedese scade a giugno, ci sono ancora alcuni mesi per trattare e, come riferito dallo stesso attaccante nel programma di Fabio Fazio andato in onda domenica, sta aspettando una mossa da parte di Maldini.

Rinnovo Ibrahimovic, nodo ingaggio ma Maldini vuole tenerlo

Come riferito da Pianeta Milan, il direttore dell’area tecnica avrebbe già deciso di rinnovargli il contratto per un altro anno. Maldini vuole riconfermalo non solo perché lo vuole Pioli ma soprattutto per la sua importanza all’interno dello spogliatoio. E’ chiaro che il Milan non può far pesare l’attacco tutto su di lui, gli acciacchi di questa stagione ne sono una prova ma Ibra ricoprirebbe un ruolo di altissima importanza all’interno dello spogliatoio. Il nodo resta quello dell’ingaggio. L’attaccante, grazie anche al Decreto Crescita, guadagna 7 milioni di euro netti a stagione e il Milan per lui spende una cifra lorda di 10,5 milioni di euro. L’obiettivo di Maldini, Massara e Gazidis è quello di abbassare notevolmente le pretese economiche ma difficile che Ibrahimovic accetti un ridimensionamento contrattuale. Il Milan in questo momento è alle prese con la questione rinnovi di Donnarumma, Çalhanoğlu e Romagnoli. La priorità resta quella di prolungare il contratto dei primi due e il rinnovo dell’estremo portiere rossonero potrebbe spingere i rossoneri a mettere sul piatto una cifra monstre. Il Milan sta scegliendo e scrivendo il suo futuro; è ovvio che si darà la priorità a giocatori più giovani ma Ibra può essere il giocatore chiave all’interno di uno spogliatoio composto da giocatori con poca esperienza.