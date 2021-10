Calciomercato Milan, il Barcellona punta il giocatore già a gennaio

Il club spagnolo vuole il giocatore ivoriano che è sempre più vicino a lasciare il club rossonero

Ormai è risaputo che (probabilmente) Franck Kessie lascerà il Milan. Il centrocampista rossonero che ha un contratto in scadenza con il Milan rischia di fare la stessa fine di Donnarumma e Calhanoglu, ovvero di lasciare il club a costo zero nel 2022 con il giocatore che però già a gennaio potrebbe firmare con qualsiasi club.

Sul giocatore ivoriano ci sono molti top europei vista la qualità del centrocampista e anche l’occasione che rappresenterebbe di prendere il giocatore a parametro zero per offrirgli molto di più di quello offerto da Maldini e Massara. Ma c’è anche chi vorrebbe il giocatore già a gennaio in modo tale da offrire alla società rossonera un piccolo indennizzo per non perdere il calciatore a zero.

Milan, il Barca vuole Kessie già a gennaio

Viste le difficoltà del Barca, economiche e non, il club blaugrana vuole ripartire alla grande a cominciare da piccoli ma cinici investimenti sul mercato. Aspettando Aguero, il club di Laporta sta cercando un forte regista davanti alla difesa che possa determinare le giocate della squadra di Koeman. L’allenatore olandese ha trovato in Kessie il giocatore ideale che possa fare da filtro tra centrocampo e difesa e per questo la società spagnola ha stanziato 16 milioni di euro per accaparrarsi il giocatore già a gennaio.