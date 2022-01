Calciomercato Milan, il nome per la difesa: Maldini a caccia dell’occasione

Il Tottenham deve aprire al prestito

Arrivati sul rettilineo finale del calciomercato, il Milan non ha ancora trovato un sostituto di Simon Kjaer che ha purtroppo terminato la stagione a causa dell’infortunio al legamento del ginocchio. Paolo Maldini ha avuto infatti molte difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi principali per le alte richieste dei club proprietari del cartellino (in particolare quelle del Lille per Botman).

LEGGI ANCHE

Milan-Spezia, risultato, tabellino e higlights

Calciomercato Milan, potrebbe arrivare il colpo dalla Premier

L’occasione per i rossoneri potrebbe arrivare dalla Premier League. Maldini sta infatti sondando la disponibilità del Tottenham per aprire al prestito di Japhet Tanganga, difensore centrale classe ’99 che in Inghilterra non sta trovando tantissimo spazio, chiuso da altri difensori nella rosa degli Spurs. In questa stagione Tanganga ha raccolto 18 presenze tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup e Conference League. La trattativa potrebbe prendere consistenza nei prossimi giorni, ma il Tottenham dovrà necessariamente liberare il giocatore in prestito perché l’affare sia realizzabile.