Milan, obiettivo svizzero per Tare: ad Allegri piace Xhaka

Il Milan lavora a stretto contatto con Max Allegri per mettere insieme una squadra competitiva e che presto tornerà a dare grandi risultati. Il tecnico toscano ha necessità di mettere sul campo giocatori di esperienza e forte personalità, in tutti i reparti, ma soprattutto a centrocampo. Nel mirino di Tare c’è Xhaka.

Milan, obiettivo Xhaka

La settimana appena iniziata potrebbe portare un momento importante soprattutto per quanto riguarda Granit Xhaka. Al giocatore svizzero piace il Milan e ha già dato il suo ok per passare alla formazione rossonera. Il nuovo ds Tare si è proposto di arrivare a questo obiettivo. Non sarà semplice, soprattutto perché non sarà facile convincere il Bayer Leverkusen a cederlo, ma a stretto giro Tare prenderà contatto con i tedeschi per provare arrivare all’assalto al giocatore svizzero. Xhaka ha 32 anni, ha la giusta esperienza e qualità tecniche di alta qualità, non ha una valutazione impossibile, il costo del cartellino ha una valutazione attorno ai 12 milioni di euro.