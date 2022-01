Calciomercato Milan, potrebbe arrivare il colpo dalla Premier

Tra i tanti nomi che sono stati accostati al Milan, c’è anche quello di un centrocampista di grande spessore. Il suo entourage lo sto proponendo in giro per l’Europa, e anche in Serie A. L’unico problema è l’ingaggio: 10 milioni di euro l’anno. Il giocatore in questione è Tanguy Ndombelé, centrocampista del Tottenham.

LEGGI ANCHE:

Sulla trattiva che porterebbe il centrocampista a Milano si è intromesso il Napoli di Luciano Spalletti. Come riporta Spazionapoli.it, Raffaele De Luca avrebbe segnalato proprio un inserimento concreto del Napoli, che avrebbe preso informazioni rilevanti sul destino del centrocampista. L’idea sarebbe quella di prendere Ndombelé in prestito, per poi prenderlo a titolo definitivo, a patto che il francese si abbassi l’ingaggio.