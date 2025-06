Il Milan e Maignan sono lontani, probabilmente in modo definitivo. Il portiere francese vuole il Chelsea e i Blues vogliono Maignan, già per difendere la porta al Mondiale per Club. Oggi è previsto un incontro, è la giornata chiave per il trasferimento del portiere al club inglese.

Milan, addio a Maignan: oggi incontro definitivo

La chiusura della finestra di mercato per il Mondiale per Club è prevista per questa notte a mezzanotte, il Chelsea può portare via il portiere francese solo oggi. Il club di Via Aldo Rossi, dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, con Theo vicino al trasferimento a Madrid e il Bayern Monaco cerca di portare Leao in Germania, il Milan potrebbe perdere anche Maignan.