Calciomercato Serie B: Inzaghi al Palermo, Berutto piace allo Spezia, Pergreffi rinnova con il Modena

La telenovela Inzaghi-Palermo sta per volgere al termine, il Pisa ha trovato l’accordo con il club rosanero, e nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio ufficiale della rescissione del contratto. Inzaghi si legherà al Palermo con un contratto biennale con eventuale opzione di un’altra stagione.

Il Pisa deve sfoltire la rosa, e per questo Beruatto dopo essere stato in prestito alla Sampdoria potrebbe essere ceduto a titolo definitivo allo Spezia. Il capitano del Modena Pergreffi prolunga il suo contratto per una stagione, Il Ds Gazzoli prolunga il contratto fino al 2027, infine la Reggiana annuncia Fracchiolla come nuovo Ds e Scognamiglio come DT.