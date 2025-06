Europei Under 21, Italia-Romania, probabili formazioni e dove vederla

Comincia l’avventura degli Azzurrini agli Europei Under 21. La formazione di Nunziata affronta la Romania nella prima gara del Gruppo A, comprendente anche Slovacchia, padrona di casa, e Spagna. L’ultimo precedente tra le due squadre risale ad una amichevole del 2021 vinta per 2-1 dell’Italia. La gara, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Rai Due; in streaming su Rai Play.

Italia-Romania, le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. CT. Nunziata.

ROMANIA (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. CT. Pancu.