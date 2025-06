Juventus, non solo conferma per Tudor: si va verso il rinnovo

Juventus, si lavora per il prolungamento di Tudor

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale della Juventus, Damien Cobolli, è arrivato l’annuncio della permanenza in bianconero del tecnico Igor Tudor anche per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, le parti sarebbero al lavoro per trovare una soluzione sul prolungamento contrattuale del croato sino al 2027. Nella giornata di domani incontro tra l’intermediario di Tudor, Antonhy Seric, e la dirigenza del club piemontese.