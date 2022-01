Calciomercato Lazio, sirene inglese per l’attaccante

La Lazio, come già risaputo non può fare mercato a causa dell’indice di liquidita, per sbloccare il rapporto tra attività e passività servirebbe una cessione. Tra i tanti indiziati a salutare Formello c’è l’attaccante Vedat Muriqi. Il bomber kosovaro non è mai riuscito ad ambientarsi al meglio in Serie A, e la sua esperienza italiana sembra giunta al termine

Il giocatore piace molto in Inghilterra. Prima l’Hull City pareva che avesse messo gli occhi sull’attaccante, ma ora è il Leeds ad essere mosso concretamente. Secondo le ultime indiscrezioni i Peacocks spingerebbero per portare subito in Premier il bomber del Kosovo. La formula è un prestito con riscatto fissato a otto milioni di euro. Nei prossimi giorni si continuerà a parlare, per ora Muriqi e il Leeds sembrerebbe una pista si scalda.