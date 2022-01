Calciomercato Atalanta, chiusura a un passo: a breve la firma

L’Atalanta si concentra sul calciomercato, la società di Bergamo è al lavoro per blindare uno dei suoi big, che è inseguito in primis dalla Juve. La squadra capitanata da Gasperini, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Boga, sta lavorando per chiudere un altro colpo.

Secondo quanto ha riportato calciomercato.com, la società bergamasca è assolutamente decisa a rinnovare il contratto del colombiano: Luis Muriel. L’attaccante andrà in scadenza nel 2023, ma sembra davvero vicina l’intesa con la società per il prolungamento del contratto, la quale verrà aumentato l’ingaggio a 1,8 milioni a stagione. Beffate, quindi, le altre pretendenti che cercavano di portare nella loro rosa il colombiano a zero, tra le tante big anche la Juventus.