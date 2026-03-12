Il calciomercato Inter andrà verso una rivoluzione totale la prossima estate. Non solo la società si prepara ai saluti, ma è anche il momento di pensare ai nuovi arrivi. La lista della dirigenza nerazzurra conta già diversi nomi, ma tra i principali obiettivi ci sono due ritorni di fiamma: Koné e Diaby.

Calciomercato Inter, sarà rivoluzione

Ci sono ancora un bel po’ di partite da giocare, dieci di campionato. L’Inter conta un bel vantaggio sulla seconda in classifica, ciò indica che molto probabilmente vincerà lo scudetto. La formazione di Chivu è ancora in corsa per la Coppa Italia, ma nonostante ciò, qualcosa non va. La squadra non è più quella di una volta, quindi si necessita di cambi, si una risoluzione.

A giugno, oltre a salutare i giocatori in scadenza: Sommer, Acerbi, Darmian, De Vrij e Mkhitaryan; ci sono giocatori che potrebbero comunque partire prima della fine del contratto, Calhanoglu e Frattesi. Inoltre potrebbero dire addio anche giocatori importanti come Thuram, Dumfries e Barella.

Intanto la dirigenza si prepara anche ad accogliere nuovi giocatori. Per la porta la scelta è già stata fatta e porta a Vicario al Tottenham. A centrocampo c’è un nome che torna prepotentemente in voga ed è quello di Manu Koné, classe 2001, già inseguito in estate. In forza alla Roma, non sarà facile portarlo via, ma da Milano ci proveranno. Inter e Roma potrebbero raggiungere un’intesa sulla base di 40 milioni di euro più bonus ma poi saltò tutto.

Per rinforzare l’attacco c’è Moussa Diaby con i quali c’erano stati già vari discorsi a gennaio per poi trovare il muro dell’Al Ittihad. Ma in estate si riapriranno dialoghi importanti e definitivi.