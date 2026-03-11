Il calciomercato Inter prevede una vera e propria rivoluzione nella prossima estate. Tra contratti in scadenza non rinnovati e addii, ci saranno tante novità. Ecco chi è pronto a lasciare Appiano Gentile nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, rivoluzione in arrivo

L’andamento di questa stagione, che mostra una Inter in campionato con un gran divario sulle dirette concorrenti, mentre in Europa non funziona bene; spinge la società a qualche cambiamento importante nel proprio organico. Molto probabilmente si partirà proprio da alcuni leader che sembrano irriconoscibili. Barella e Thuram su tutti che in questa stagione non stanno dando il massimo, non solo fisicamente, anche mentalmente, manca il solito apporto. Nonostante i 12 gol stagionali, di cui solo 7 in campionato, Thuram è spento, non riesce ad essere quello di sempre. Chivu spesso lo sostituisce con Pio Esposito. Se Thuram è spento, Barella ha perso lo stimolo da leader che ha sempre trascinato l’Inter.

Se i primi due sono in forte dubbio, in estate , certamente saluteranno: Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan. La società della Beneamata dovrà ringiovanire il reparto difensivo, ripartendo da Bisseck e Bastoni e Akanji. Sembra in dubbio anche la permanenza di Dumfries e Calhanoglu, due dei pilastri dell’Inter delle ultime 4 stagioni. Cambiamenti necessari anche se fanno paura, ma l’Inter, così, non funziona.