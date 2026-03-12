Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Marzo 12, 2026
Anna Rosaria Iovino
DANIEL MALDINI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio continuerà la sua trasformazione anche nella prossima estate. La società di Formello dovrà trovare soluzioni per i giocatori che non rientreranno più nel progetto biancoceleste e capire chi, invece, è destinato a fare parte della squadra nella prossima stagione. Fabiani e Lotito sono già a lavoro.

Calciomercato Lazio, rivoluzione in attacco

La società biancoceleste pensa già al mercato estivo, dove la dirigenza è pronta a valutare con attenzione il futuro di tutti gli attaccanti, ad eccezione di Ratkov, la cui posizione è considerata già definita. Ratkov resterà in capirale. Daniel Maldini resterà solo se verrà riscattato: sarà automatico solo se la Lazio riuscirà a qualificarsi per l’Europa League. Al momento situazione molto difficile. Nei prossimi mesi di discuterà sulla situazione, le due società potrebbero trovare una soluzione.

C’è anche Dia, l’attaccante, molto probabilmente, verrà riscattato dalla Salernitana per circa 11 milioni di euro alla scadenza del suo prestito biennale. Noslin è in dubbio. Il giocatore stava per essere  già ceduto al Monaco durante il mercato invernale, ma i francesi erano disposti a prenderlo solo in prestito, senza obbligo di riscatto. In estate il discorso potrebbe riaprirsi.

La Lazio dopo aver detto addio ad Immobile, uno degli attaccanti storici, ha speso oltre 50 milioni di euro per portare nuovi centravanti, ma nessuno è stato capace di sostituirlo a dovere. A fine stagione, dopo un anno difficile e con i numeri per nulla sorprendenti in attacco, ricomincerà la caccia al centravanti dei sogni.

