Bologna-Roma 1-1: tante emozioni al Dall’Ara, pareggio meritato

Una grande partita quella disputata tra le due formazioni tricolori in questo primo Euroderby. L’andata di Bologna-Roma, valida per gli ottavi di Europa League, è appena terminata al Dall’Ara di Bologna. La sfida è terminata 1-1. In gol, per il Bologna, al 50′, Bernardeschi; per la Roma a segno Lorenzo Pellegrini al 71′.

Bologna-Roma, il tabellino

Il primo tempo al Dall’Ara è finito a reti inviolate. I giocatori rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, ma dopo 45 minuti di emozioni. Un susseguirsi di azioni e attacchi tra le due formazioni che non hanno trovato la gioia del gol. Conclusioni importanti da parte di Zaragoza della Roma, mentre per il Bologna si segnala una conclusione splendida a giro di Bernardeschi parata dal solito Svilar che non si fa trovare impreparato.

Il secondo tempo è ancora più ricco di emozioni. Dopo appena 5 minuti dall’avvio, arriva uno splendido gol di Bernardeschi. Dopo 20 minuti di lotta arriva il pareggio della Roma con Lorenzo Pellegrini. 1-1 meritato fino ad ora, le due formazioni sono equilibrate. Al termine dei 90 minuti regolamentari più 4 di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. La sfida finisce 1-1. Il passaggio di turno si deciderà al ritorno all’Olimpico.

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gasperini.

Reti: 50′, Bernardeschi (B); 71′, Pellegrini (R).

Ammonizioni: 13′, Miranda (B); 15′, Franca (R); 47′, Joao Mario (B); 58′, Casale (B); 67′, Cristante (R);

Espulsioni: –