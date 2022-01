Calciomercato Milan, Maldini ha scelto: sarà lui il sostituto di Kjaer

Milan pronto a chiudere in settimana

A causa dell’infortunio di Simon Kjaer, avvenuto nella gara in trasferta contro il Genoa, il Milan è stato costretto a tornare sul mercato per cercare un difensore centrale che completasse il reparto insieme a Gabbia, Romagnoli e Tomori (ci sarebbe anche Kalulu che ha giocato le ultime partite in quella posizione). Dopo aver valutato diversi nomi ora Paolo Maldini sembra aver puntato decisamente su quello che diventerà il nuovo difensore rossonero.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, un giovane in uscita verso il Torino

Calciomercato Milan, accordo totale: arriva la cessione

Tramontata ormai quasi definitivamente la pista che porta a Sven Botman del Lille, Maldini vuole chiudere per Eric Bailly, difensore attualmente in forza al Manchester United. Il ventisettenne in questa stagione sta trovando poco spazio a causa dell’arrivo di Varane e non disdegnerebbe un trasferimento in Italia. Il Manchester potrebbe inoltre aprire all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto anche se bisognerà discutere sull’ingaggio perché Bailly prende quasi 3 milioni di euro netti.