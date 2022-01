Calciomercato Milan, accordo totale: arriva la cessione

Matteo Gabbia, dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina lo scorso 20 Novembre, si è preso dei calorosi applausi offrendo alla società e ai tifosi delle ottime prestazioni contro Roma e Venezia. Il difensore classe ’99 vuole continuare a dimostrare il suo valore e lo farà con una maglia, ma con tutta probabilità con una maglia diversa da quella rossonera, almeno fino al termine della stagione.

Il club rossonero, nelle ultime ore, ha trovato l’accordo con la società ligure sponda blucerchiata. La Sampdoria infatti, lo vorrebbe avere con sè fino al termine della stagione. Prima di dare l’ok a Gabbia, il Milan vorrebbe trovare il colpo in difesa. Il classe 1999 per ora rimane la prima scelta per la Samp, ma il tempo passa, e la società nel frattempo si guarda attorno.